В ДТП в Мокшанском районе погибли два человека

07.03.2024 | 11:36

Появились подробности смертельного ДТП с грузовиком на трассе под Мокшаном. Трагедия унесла две человеческие жизни.

По предварительным данным, авария случилась в 7:30 в четверг, 7 марта, на 602-м километре федеральной дороги М-5 «Урал».

Столкнулись грузовой DAF с полуприцепом под управлением 56-летнего мужчины, Kia Rio с 24-летним водителем и «Лада-Гранта» с 57-летним автолюбителем.

В результате ДТП водитель и 59-летняя пассажирка легковой иномарки скончались на месте, еще трое мужчин 18, 29 и 32 лет, находившиеся в ее салоне, получили травмы и были госпитализированы.

Также пострадали водитель, управлявший отечественным авто, и его 51-летняя пассажирка, им оказали помощь и отпустили.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.