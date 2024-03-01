75-летний житель Русского Камешкира погиб при пожаре

Вечером четверга, 29 февраля, в селе Русский Камешкир загорелся деревянный жилой дом площадью 60 кв. м.
На борьбу с огнем прибыли 8 человек личного состава на 3 спецавтомобилях. После ликвидации пожара в доме был найден погибшим 75-летний мужчина.
По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправная печь.
В ГУ МЧС России по Пензенской области призвали владельцев помещений с печным отоплением держать его в рабочем состоянии. Во время отопительного сезона необходимо проводить своевременное обслуживание печей и регулярно проверять тягу.
«Не забывайте открыть шибер, а дверцу закрыть. Не оставляйте печь без присмотра», - напомнили в пресс-службе ведомства.
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