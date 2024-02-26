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Происшествия

На ул. Луначарского 40-летняя женщина попала под Renault Master

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Ранним утром в субботу, 24 февраля, на улице Луначарского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Предварительно установлено, что в 5:50 напротив дома № 53а, вблизи пересечения с улицей Толстого, 53-летний водитель автомобиля Renault Master сбил женщину 1983 года рождения.

Пензячка получила травмы, прибывшие медики доставили ее в больницу. Как выяснилось, пострадавшей потребовалась госпитализация.

На фотографии, сделанной на месте аварии, видно, что удар был довольно сильный, переднюю часть машины помяло.

«По факту происшествия проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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