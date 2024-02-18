В Спасске человек едва не погиб из-за сигареты

18.02.2024 | 11:30

В субботу, 17 февраля, в Спасске произошел пожар. Сообщение о том, что загорелась квартира на первом этаже четырехэтажки на улице Коммунальной, спасатели получили в 22:05.

На место выехали 7 пожарных на трех спецмашинах.

Огонь охватил площадь в 65 кв. метров, спасен один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Вероятная причина возгорания - неосторожность при курении. В МЧС жителям области напомнили важные правила:

- нельзя ложиться с сигаретой в постель;

- следует оборудовать пепельницей место для курения;

- уходя из помещения, нужно убедиться, что сигарета потушена.