В Пензе на 98-летнем мужчине загорелась одежда

12.02.2024 | 14:59

В Пензе 98-летний пенсионер собирался поужинать, но в итоге оказался в больнице. На нем загорелась одежда.

Это произошло на проспекте Победы в 18:12 воскресенья, 11 февраля. Пензенец готовил еду, как вдруг огонь перекинулся на него. Пламя удалось потушить своими силами.

«Помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Спасатели просят жителей Пензенской области внимательнее относиться к правилам пожарной безопасности, беречь себя и близких.