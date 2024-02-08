После аварии с автобусом на ГПЗ госпитализировали женщину

08.02.2024 | 10:48

В Пензе на улице Антонова в микрорайоне ГПЗ-24 произошла авария с участием автобуса и легковой машины.

ДТП случилось в среду, 7 февраля, около 17:45 напротив дома № 47. Столкнулись автомобиль FАW, которым управляла 43-летняя женщина, и автобус марки ЛиАЗ с 62-летним водителем.

Из-за аварии оказались перекрыты обе полосы движения. Возвращавшиеся с работы горожане попали в пробку.

«В результате происшествия водитель FАW получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в УГИБДД УМВД России по области.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.