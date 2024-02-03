В Мокшанском районе 48-летний водитель кроссовера погиб в ДТП

Вечером пятницы, 2 февраля, в Мокшанском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
По предварительным данным, в 20:00 на 385-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись кроссовер Haval F7 и грузовик Iveco с полуприцепом.
Автомобилем Haval управлял 48-летний мужчина, за рулем фуры находился 46-летний шофер.
Водитель кроссовера скончался на месте происшествия.
Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливают специалисты, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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