В Пензе ищут водителя «Лады-Ларгус», спровоцировавшего ДТП

27.01.2024 | 11:05

В пятницу, 26 января, в Пензе около ТЦ «Метро Сити» на улице Карпинского случилось дорожно-транспортное происшествие. Его запечатлел видеорегистратор автомобиля, совершившего столкновение.

«Очевидцев просят помочь найти виновника на «Ларгусе», который резко повернул в сторону ТЦ, не убедившись в безопасности маневра. В результате его действия водитель автомобиля Ford попал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo», - говорится в посте. Автор предупредил, что дата на записи некорректна.

На кадрах видно, как «Лада» повернула со встречной полосы движения наперерез машине с камерой. Уходящий от удара автомобиль закрутило на дороге, и он врезался в другое транспортное средство.

Дорожный инцидент вызвал бурное обсуждение.

«Надо было «Ларгус» бить», «Там вообще поворачивать налево нельзя, разметка не позволяет. Другое дело, что ее не видно», - пишут комментаторы.

Один из них порекомендовал поискать «Ладу» в этом микрорайоне.

«Надо искать, в какой двор он свернул, может, там проживает или кто-нибудь видел эту машину. На регистратор по-любому попался, во дворах много машин стоят. Поспрашивать у людей. Удачи», - рассудил горожанин.