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Происшествия

На трассе М-5 под Пензой столкнулись четыре автомобиля

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Утром во вторник, 23 января, на трассе М-5 под Пензой случилось ДТП с участием четырех машин, есть пострадавшие.

Видео с места происшествия опубликовал водитель в соцсети «ВКонтакте». На кадрах - легковушка с деформированной передней частью, машина залетела под грузовик.

Автомобилисты сообщили, что из-за ДТП полоса движения оказалась перекрыта, объезд организовали через полосу на Москву.

Аварию сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, все произошло в 8:25. На 639-м километре столкнулись «Газель» с 36-летним водителем, Renault Duster - с 66-летним, еще одна «Газель», которой управлял 32-летний мужчина, и автомобиль МАЗ с шофером того же возраста за рулем.

В ДТП пострадали водитель Renault Duster и его 61-летняя пассажирка. Мужчине госпитализация не потребовалась, а женщину доставили в больницу, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — видео «Сова Пенза авто»
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