На трассе М-5 под Пензой столкнулись четыре автомобиля

Утром во вторник, 23 января, на трассе М-5 под Пензой случилось ДТП с участием четырех машин, есть пострадавшие.
Видео с места происшествия опубликовал водитель в соцсети «ВКонтакте». На кадрах - легковушка с деформированной передней частью, машина залетела под грузовик.
Автомобилисты сообщили, что из-за ДТП полоса движения оказалась перекрыта, объезд организовали через полосу на Москву.
Аварию сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, все произошло в 8:25. На 639-м километре столкнулись «Газель» с 36-летним водителем, Renault Duster - с 66-летним, еще одна «Газель», которой управлял 32-летний мужчина, и автомобиль МАЗ с шофером того же возраста за рулем.
В ДТП пострадали водитель Renault Duster и его 61-летняя пассажирка. Мужчине госпитализация не потребовалась, а женщину доставили в больницу, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
По факту случившегося проводится проверка.
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