Водителя, сбившего столб на ул. Генерала Глазунова, задержали

22.01.2024 | 14:59

В Пензе привлекли к ответственности водителя BMW X5, который сбил столб на улице Генерала Глазунова и скрылся с места ДТП.

ЧП произошло в ночь на воскресенье, 21 января, у дома № 3.

«На телефон дежурной части Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что водитель BMW X5 допустил наезд на световую опору, после чего с места происшествия скрылся. Очевидец сообщил, что водитель вел себя неадекватно, и указал направление движения его автомобиля», - рассказали в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На место выехал ближайший экипаж ДПС. Инспекторы задержали подозреваемого неподалеку от места аварии. BMW X5 управлял 33-летний житель Пензы.

«В отношении гражданина составлены административные материалы за оставление места ДТП, за повреждение технических средств организации дорожного движения, которое создало угрозу безопасности дорожного движения, а также за невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения», - перечислили в УГИБДД.

Сбившему столб мужчине грозит лишение водительских прав на срок до трех с половиной лет.