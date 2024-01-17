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Происшествия

На месте обрушения пола в пензенской многоэтажке работают следователи

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В Пензе следователи начали проверку по факту ЧП в доме № 123а на улице Аустрина. Там в подъезде на первом этаже обрушился пол.

Фундамент обвалился прямо на входе в подъезд. Образовалась дыра диаметром около метра и глубиной в несколько метров.

«Внизу - кипяток, чуть не пострадал житель дома, успел ухватиться за перила», - сообщили жильцы дома.

Следователи осмотрели место обрушения. Сейчас принимаются меры к обеспечению безопасности проживающих в доме пензенцев, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Во время проверки правоохранители оценят действия (бездействие) сотрудников управляющей компании, установят, почему произошло обрушение.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

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Источник — видео СУ СК РФ по области
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