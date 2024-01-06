Житель Саранска приехал в Пензу и пропал

06.01.2024 | 10:17

В Пензе ищут 37-летнего жителя Саранска Сергея Алексеевича Еремина. Ориентировка размещена на странице отряда «Поиск 13 регион» в соцсети «Вконтакте».

С 23:00 2 января мужчина, будучи в Пензе, перестал выходить на связь. Далее его местонахождение неизвестно.

Рост Сергея Еремина - 170 см, телосложение худощавое, волосы короткие русые, глаза карие. Особая примета - шрам над губой.

Был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синюю кофту, черные штаны, обувь - берцы.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о судьбе Сергея Еремина, позвонить по телефонам: 8 (8342) 340-112, 02, с мобильного - 102.