Житель Саранска приехал в Пензу и пропал

В Пензе ищут 37-летнего жителя Саранска Сергея Алексеевича Еремина. Ориентировка размещена на странице отряда «Поиск 13 регион» в соцсети «Вконтакте».
С 23:00 2 января мужчина, будучи в Пензе, перестал выходить на связь. Далее его местонахождение неизвестно.
Рост Сергея Еремина - 170 см, телосложение худощавое, волосы короткие русые, глаза карие. Особая примета - шрам над губой.
Был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синюю кофту, черные штаны, обувь - берцы.
Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о судьбе Сергея Еремина, позвонить по телефонам: 8 (8342) 340-112, 02, с мобильного - 102.
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