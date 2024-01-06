В Каменке ищут Марата Султанова, пропавшего 13 декабря

06.01.2024 | 19:39

В Каменке пропал 57-летний горожанин Марат Наилевич Султанов. О его местонахождении неизвестно с 13 декабря 2023 года.

Ориентировка на него размещена на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Марат Наилевич имеет рост 170 см, худощавое телосложение, русые с проседью волосы.

На нем были серая болоньевая куртка, черное трико, черные дутые сапоги с прорезиненными калошами, черная шапка.

Всех, кто располагает информацией о Марате Султанове, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.