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Происшествия

Появились кадры с места автокатастрофы в Пензенском районе

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Управление ГИБДД опубликовало кадры с места смертельного ДТП в Пензенском районе, которое произошло во вторник, 2 января.

Появились кадры с места автокатастрофы в Пензенском районе

Появились кадры с места автокатастрофы в Пензенском районе

По предварительным данным, в 12:15 на 437-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись автомобили «Лада-Гранта» под управлением 34-летнего мужчины, Renault Duster с 68-летним водителем и Geely Monjaro, за рулем которого находился 42-летний автомобилист.

Появились кадры с места автокатастрофы в Пензенском районе

Появились кадры с места автокатастрофы в Пензенском районе

В аварии погибли женщины 61 и 37 лет, находившиеся в «Ладе-Гранте».

Появились кадры с места автокатастрофы в Пензенском районе

Появились кадры с места автокатастрофы в Пензенском районе

6-летняя девочка, сидевшая в салоне этого же автомобиля, а также пассажирки Geely Monjaro - две 11-летние девочки и 69-летняя женщина - были госпитализированы с травмами.

Появились кадры с места автокатастрофы в Пензенском районе

Водителя «Лады-Гранты» медики после оказания помощи отпустили.

Появились кадры с места автокатастрофы в Пензенском районе

На опубликованных кадрах видно, что одну из машин искорежило до неузнаваемости, от нее осталась груда металла. У другой разбита передняя часть, но в салоне сработали подушки безопасности.

Появились кадры с места автокатастрофы в Пензенском районе

Причины и обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — фото УГИБДД УМДВД России по области
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