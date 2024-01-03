Появились кадры с места автокатастрофы в Пензенском районе

03.01.2024 | 15:21

Управление ГИБДД опубликовало кадры с места смертельного ДТП в Пензенском районе, которое произошло во вторник, 2 января.

По предварительным данным, в 12:15 на 437-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись автомобили «Лада-Гранта» под управлением 34-летнего мужчины, Renault Duster с 68-летним водителем и Geely Monjaro, за рулем которого находился 42-летний автомобилист.

В аварии погибли женщины 61 и 37 лет, находившиеся в «Ладе-Гранте».

6-летняя девочка, сидевшая в салоне этого же автомобиля, а также пассажирки Geely Monjaro - две 11-летние девочки и 69-летняя женщина - были госпитализированы с травмами.

Водителя «Лады-Гранты» медики после оказания помощи отпустили.

На опубликованных кадрах видно, что одну из машин искорежило до неузнаваемости, от нее осталась груда металла. У другой разбита передняя часть, но в салоне сработали подушки безопасности.

Причины и обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.