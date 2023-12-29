Сетевое издание|18+|Пятница|29 дек 2023|12:19
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Происшествия

В ГИБДД рассказали, кто погиб при столкновении двух фур

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В Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных машин, случившееся в пятницу, 29 декабря, в Мокшанском районе.

По предварительным данным, в 7:00 на 388-м километре автомагистрали Нижний Новгород - Саратов столкнулись DAF с полуприцепом, которым управлял 51-летний мужчина, и Sitrak с полуприцепом, за рулем которого находился 39-летний шофер.

Водитель автомобиля Sitrak от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Водитель DAF доставлен в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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