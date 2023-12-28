В одном из домов «Сурской Ривьеры» случился пожар

28.12.2023 | 20:07

Вечером в четверг, 28 декабря, на улице Антонова в Пензе случился пожар - на 5-м этаже многоквартирного дома № 5г (ЖК «Сурская Ривьера»).

Сообщение о ЧП поступило в 18:52, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На тушение выезжали 28 пожарных на 8 спецмашинах.

«Выгорела комната на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуировано 25 человек», - добавили в МЧС.

Причина пожара устанавливается.