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Происшествия

В Сети появилось видео момента смертельной аварии на ГПЗ

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В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП на улице Измайлова с участием пешехода.

Авария случилась ранним утром четверга, 21 декабря, напротив дома № 47. Очевидцы сообщили в правоохранительные органы, что водитель фуры сбил женщину и уехал. Горожанка скончалась на месте, ей было 59 лет.

В Сети появилось видео момента смертельной аварии на ГПЗ

Сотрудники ГИБДД нашли водителя - им оказался 35-летний житель Пензы.

Пользовательница, опубликовавшая запись момента ДТП, рассказала, как все было: «Ехал водитель на фуре на разгрузку в район Чемодановки. На Измайлова - поток машин, светофор. Он стоял, как все, на светофоре, женщина побежала через дорогу не на пешеходном переходе перед самой фурой, в слепой для водителя зоне. Машина большая, высокая, что перед капотом, не видно.

Загорается зеленый свет, водитель, как и все, поехал, ничего не подозревая - ему не видно было пешехода, тем более не на пешеходном переходе, - зацепляет ее машиной и тащит до самой «Золотой шайбы». Там она падает, а он, ничего не подозревая, едет дальше, и только в Чемодановке, когда он уже был на разгрузке, его поймали».

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Источник — видео Ольги Тайфун, фото № 2 УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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