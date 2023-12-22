В Сети появилось видео момента смертельной аварии на ГПЗ

22.12.2023 | 16:27

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП на улице Измайлова с участием пешехода.

Авария случилась ранним утром четверга, 21 декабря, напротив дома № 47. Очевидцы сообщили в правоохранительные органы, что водитель фуры сбил женщину и уехал. Горожанка скончалась на месте, ей было 59 лет.

Сотрудники ГИБДД нашли водителя - им оказался 35-летний житель Пензы.

Пользовательница, опубликовавшая запись момента ДТП, рассказала, как все было: «Ехал водитель на фуре на разгрузку в район Чемодановки. На Измайлова - поток машин, светофор. Он стоял, как все, на светофоре, женщина побежала через дорогу не на пешеходном переходе перед самой фурой, в слепой для водителя зоне. Машина большая, высокая, что перед капотом, не видно.

Загорается зеленый свет, водитель, как и все, поехал, ничего не подозревая - ему не видно было пешехода, тем более не на пешеходном переходе, - зацепляет ее машиной и тащит до самой «Золотой шайбы». Там она падает, а он, ничего не подозревая, едет дальше, и только в Чемодановке, когда он уже был на разгрузке, его поймали».