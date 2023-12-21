В баре на Московской пензенец расправился с новогодним украшением

21.12.2023 | 09:48

В Пензе посетителя бара на улице Московской пришлось успокаивать сотрудникам Росгвардии. Все случилось около 23:40 среды, 20 декабря.

26-летний клиент весело проводил время, но не рассчитал силы. Алкоголь ударил в голову, и молодой мужчина начал вести себя агрессивно, нецензурно выражался.

Гость заведения спровоцировал конфликт с официантом, а также разбил новогоднее украшение в зале.

Сотрудники бара нажали тревожную кнопку. На место прибыли росгвардейцы.

«Молодой человек был задержан на месте и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.