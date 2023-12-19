Озвучены возможные причины смертельных пожаров в Кузнецке

19.12.2023 | 18:49

Следователи проводят проверки по фактам двух смертельных пожаров в Кузнецке.

Первая трагедия случилась 18 декабря на улице Белинского. В однокомнатной квартире на четвертом этаже 9-этажного дома № 109 загорелся диван на площади 2 кв. м. Погибла 60-летняя женщина.

«По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Второе ЧП произошло в ночь на 19 декабря на улице Кирова. В срубовом 2-этажном доме полностью выгорели две квартиры на втором этаже (по 22 кв. м каждая). Погиб 49-летний мужчина.

«Возможной причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки», - уточнила Татьяна Махницкая.

На телах обеих жертв никаких повреждений, кроме следов термического воздействия, при осмотре не обнаружили, назначены судебно-медицинские экспертизы.