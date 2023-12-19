В Кузнецке при пожарах погибли мужчина и женщина

В Кузнецке за сутки при пожарах погибли два человека. Трагедии случились на улицах Белинского и Кирова.
В понедельник, 18 декабря, возгорание произошло в однокомнатной квартире на четвертом этаже 9-этажного дома № 109 на Белинского. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 14:42. На место выезжали 10 пожарных на трех спецмашинах.
«Обгорел диван на площади 2 кв. м в квартире общей площадью 13 кв. м. Погибла 60-летняя женщина», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
В 0:18 вторника, 19 декабря, случился пожар в срубовом 2-этажном доме на Кирова. Его тушили 22 спасателя.
Две квартиры на втором этаже (по 22 кв. м каждая) выгорели полностью. Погиб 49-летний мужчина.
Причины трагедий предстоит установить специалистам.
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