В Чемодановке пропала женщина в темно-зеленой куртке

11.12.2023 | 08:48

Волонтеры и родственники разыскивают 47-летнюю жительницу села Чемодановка Бессоновского района Аллу Викторовну Астахову. О местонахождении женщины нет сведений с 12 ноября.

Информация о начале поисков появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» вечером в воскресенье, 10 декабря.

Рост пропавшей 160 сантиметров, телосложение худощавое. У Аллы Астаховой короткие русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения на женщине были темно-зеленая куртка с капюшоном, темно-синие джинсы и черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.