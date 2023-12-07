В Колышлейском районе у девушки-водителя взорвалось колесо

07.12.2023 | 09:24

В Колышлейском районе девушка-водитель попала в беду. На помощь автоледи пришли сотрудники Госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем 3 декабря на трассе Пенза - Балашов - Михайловка. Около 13:20 экипаж дорожно-патрульной службы заметил автомобиль Mitsubishi Lancer, стоявший на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

Правоохранители подъехали, чтобы узнать, не нужна ли помощь водителю. В салоне находились две девушки, одна из которых была за рулем. Автолюбительница рассказала, что неожиданно в пути у машины взорвалось колесо. Заменить его самостоятельно она не может.

«Полицейские оперативно помогли водителю устранить неисправность», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Позже автолюбительница поблагодарила правоохранителей. «Лопнуло колесо, и сотрудники предложили помощь при плохой погоде. Огромное спасибо!» - отметила девушка в своем письме.