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Происшествия

В Колышлейском районе у девушки-водителя взорвалось колесо

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В Колышлейском районе девушка-водитель попала в беду. На помощь автоледи пришли сотрудники Госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем 3 декабря на трассе Пенза - Балашов - Михайловка. Около 13:20 экипаж дорожно-патрульной службы заметил автомобиль Mitsubishi Lancer, стоявший на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

Правоохранители подъехали, чтобы узнать, не нужна ли помощь водителю. В салоне находились две девушки, одна из которых была за рулем. Автолюбительница рассказала, что неожиданно в пути у машины взорвалось колесо. Заменить его самостоятельно она не может.

«Полицейские оперативно помогли водителю устранить неисправность», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Позже автолюбительница поблагодарила правоохранителей. «Лопнуло колесо, и сотрудники предложили помощь при плохой погоде. Огромное спасибо!» - отметила девушка в своем письме.

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Источник — фото УГИБДД УМВД РФ по области
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