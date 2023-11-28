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Происшествия

Очевидцы ДТП достали молодых пензенцев из разбитых машин

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В Пензе вечером понедельника, 27 ноября, на улице Ладожской случилось серьезное ДТП. По предварительным данным, напротив дома № 120Б около 19:15 столкнулись ВАЗ-2107 и Volkswagen Multivan.

За рулем «семерки» был 18-летний парень, Volkswagen вел 35-летний мужчина.

Очевидцы аварии позвонили в Пензенский пожарно-спасательный центр.

«Пострадавшие были извлечены из автомобилей до прибытия спасателей. Спасатели на месте происшествия провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

По данным отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по области, в аварии пострадали пассажиры ВАЗа: девушки 19 и 16 лет и 22-летний мужчина. Их госпитализировали.

Травмы получили также водитель «семерки» и его 17-летняя пассажирка. Им госпитализация не потребовалась, медики помогли пострадавшим на месте.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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