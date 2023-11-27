В Пензенском районе погиб водитель опрокинувшегося Hyundai

27.11.2023 | 10:11

В субботу, 25 ноября, в Пензенском районе случилось ДТП, которое унесло человеческую жизнь.

Предварительно установлено, что в 9:25 на 254-м километре федеральной трассы Р-208 Тамбов - Пенза 57-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ноябре на трассе Тамбов - Пенза в Пензенском районе случились еще две смертельные аварии. 13 ноября при столкновении «Лады-Гранты» и «Газели» погибли два пассажира легковой машины: 21-летняя девушка и 22-летний молодой человек.

8 ноября на том же участке дороги от травм скончался пассажир другой «Гранты». В той аварии, помимо «Лады», участвовали фура Renault Magnum и Geely.