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Происшествия

Стало известно, кто пострадал в аварии на улице Олимпийской

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В ГИБДД прокомментировали аварию, которая случилась вечером в субботу, 26 ноября, на улице Олимпийской в Засечном Пензенского района.

По предварительным данным, около 21:15 напротив дома № 6 столкнулись автомобили BMW 520 под управлением 30-летнего мужчины, Datsun on-DO с 32-летним водителем и «Лада-Гранта» с 44-летним.

Травмы в аварии получили водители BMW и Datsun, а также пассажир последнего. Медики госпитализировали их.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Сеть попали кадры момента столкновения. На них запечатлен автомобиль, который на скорости двигается по Олимпийской, а затем врезается во что-то. Очевидцы сообщили, что эта легковушка - BMW, водитель не справился с управлением.

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Источник — фото, видео Сова Пенза авто
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