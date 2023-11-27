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Происшествия

Момент серьезного ДТП на ул. Олимпийской попал на видео

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Вечером в воскресенье, 26 ноября, на улице Олимпийской в Засечном случилось ДТП с участием трех легковых автомобилей.

Об аварии в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы. По их словам, столкновение произошло около 21:00 рядом с домом № 4.

Момент серьезного ДТП на ул. Олимпийской попал на видео

Последствия ДТП попали в объектив камеры. Автомобиль одного из участников врезался в световую опору. У другой легковушки покорежена передняя часть.

Момент серьезного ДТП на ул. Олимпийской попал на видео

Пензенцы рассказали, что, вероятно, авария произошла из-за водителя BMW. Он, предположительно, превысил скорость и не справился с управлением.

На кадрах, запечатлевших момент столкновения, видно легковушку, которая двигается на Олимпийской на большой скорости. Затем автомобиль врезается во что-то, поднимая столб водяной пыли, который скрывает место аварии.

В ДТП пострадали несколько человек. Их увезла скорая помощь. Пока официальной информации о случившемся нет.

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Источник — фото, видео Сова Пенза авто
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