Буйный житель Татарстана попал в полицию из пензенской гостиницы

45-летний житель Татарстана стал причиной неприятностей для администрации гостиницы на улице Измайлова в Пензе.
16 ноября мужчина заселился в номер и, решив отметить приезд спиртным. После этого гость областного центра стал вести себя неадекватно. Он начал бурно выяснять отношения с сотрудниками гостиницы, устроился спать на лавке и никак не реагировал на замечания.
Администрация нажала тревожную кнопку и взывала правоохранителей. На место прибыли росгвардейцы.
«Стражи правопорядка задержали хулигана на месте и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Всего за минувшую неделю, с 13 по 19 ноября, росгвардейцы 193 раза выезжали на тревожный вызов.
«По подозрению в совершении административных правонарушений росгвардейцы задержали 112 человек. По подозрению в совершении преступлений - 11 граждан», - подвели итог в ведомстве.
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