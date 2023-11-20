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Происшествия

Буйный житель Татарстана попал в полицию из пензенской гостиницы

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45-летний житель Татарстана стал причиной неприятностей для администрации гостиницы на улице Измайлова в Пензе.

16 ноября мужчина заселился в номер и, решив отметить приезд спиртным. После этого гость областного центра стал вести себя неадекватно. Он начал бурно выяснять отношения с сотрудниками гостиницы, устроился спать на лавке и никак не реагировал на замечания.

Администрация нажала тревожную кнопку и взывала правоохранителей. На место прибыли росгвардейцы.

«Стражи правопорядка задержали хулигана на месте и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Всего за минувшую неделю, с 13 по 19 ноября, росгвардейцы 193 раза выезжали на тревожный вызов.

«По подозрению в совершении административных правонарушений росгвардейцы задержали 112 человек. По подозрению в совершении преступлений - 11 граждан», - подвели итог в ведомстве.

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Источник — фото управления Росгвардии по области
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