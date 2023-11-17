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Происшествия

В Мокшанском районе столкнулись 3 машины, есть погибший

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Утром пятницы, 17 ноября, на участке трассы М-5 в Мокшанском районе столкнулись три автомобиля. В аварии погиб человек.

По предварительным данным, ДТП случилось на 577-м километре автодороги.

Участниками ДТП стали водители «Лады-Приоры», Honda и Mitsubishi.

«В результате происшествия водитель автомашины «Лада-Приора» от полученных травм скончался на месте», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Пострадали четыре пассажира «Приоры», медики доставили их в больницу.

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — фото, видео УГИБДД областного УМВД РФ
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