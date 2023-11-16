В Пензе из коллектора теплотрассы достали труп мужчины

16.11.2023 | 11:02

В среду, 15 ноября, в Пензе в колодце обнаружили труп человека. На место были вызваны спасатели и полицейские.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД РФ, все случилось в 1-м проезде Рахманинова, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть в 15:53.

«В коллекторе теплотрассы найден мертвым мужчина. Его личность сейчас устанавливается», - пояснили в управлении.

Спасатели ГБУ «ППСЦ» извлекли тело погибшего из труднодоступного места и передали правоохранителям.

Такие происшествия в Пензе нередки. В январе этого года останки человека обнаружили в колодце возле одного из домов на улице Безымянный Овраг. 5 декабря 2022-го в колодце на улице Экспериментальной нашли мертвым мужчину 1961 года рождения.