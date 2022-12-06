В Пензе в колодце теплотрассы нашли мертвого человека

06.12.2022 | 15:07

В понедельник, 5 декабря, в Первомайском районе Пензы был найден мертвым мужчина.

Как рассказали порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, в 13:30 в городской отдел полиции № 5 поступило сообщение о том, что в Первомайском районе в коллекторе обнаружен труп мужчины.

Тело находилось в колодце, расположенном в гаражном кооперативе на улице Экспериментальной, 19. Чтобы достать его, пришлось призвать специалистов.

«Спасатели с помощью альпинистского снаряжения извлекли тело из колодца и передали его представителям полиции», - проинформировали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В конце октября в Пензе в подвальном помещении заброшенного недостроенного объекта на Заводской улице нашли мертвым мужчину, который с начала апреля числился пропавшим без вести. Достать тело также помогли спасатели, используя альпинистское снаряжение.