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Происшествия

На трассе под Пензой в ДТП пострадал подросток

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Вечером в субботу, 11 ноября, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека, в том числе подросток.

Предварительно установлено, что в 18:05 на 427-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись две машины: Lada X-Ray под управлением 47-летней женщины и КамАЗ с 45-летним шофером.

В результате автолюбительница и находившаяся в салоне девушка 2007 года рождения получили травмы. Им обеим потребовалась госпитализация.

Легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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