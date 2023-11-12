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Происшествия

В Наровчатском районе пожар унес жизнь пожилой женщины

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В ночь на воскресенье, 12 ноября, в селе Виляйки Наровчатского района при пожаре погибла женщина.

Сообщение о ЧП в доме на улице Советской поступило спасателям в 23:12. На место выехали 7 пожарных на 3 спецмашинах.

Огонь уничтожил кровлю и помещения деревянного дома площадью 72 кв. м, а также хозяйственную постройку площадью 60 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пламя добралось и до деревянного гаража в 15 кв. м. Там сгорел скутер.

После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело 85-летней хозяйки дома.

По факту ЧП проводится проверка.

Ранее сообщалось о другом смертельном пожаре в Пензенской области. Ранним утром 12 ноября в Сурске произошло возгорание в квартире в трехэтажном доме на улице Театральной. Погиб 54-летний владелец жилья.

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