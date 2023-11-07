В Пензе таксист на «Ладе-Ларгус» сбил пешехода

07.11.2023 | 13:23

Во вторник, 7 ноября, на пересечении улиц Красной и Карла Маркса в Пензе случилось ДТП с участием пешехода.

Авария произошла на нерегулируемом переходе около 9:30. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора. Запись выложили в Сеть.

На кадрах видно, как водитель автомобиля «Лада-Ларгус» с символикой такси при повороте с Красной на Карла Маркса сбил пересекавшего проезжую часть по зебре человека.

Пешеход упал, но почти сразу же поднялся на ноги, водитель остановился, вышел из машины и обратился к пострадавшему.

Официальной информации об аварии пока нет.