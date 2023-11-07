В Камешкирском районе в ДТП погиб лось

07.11.2023 | 16:31

В Камешкирском районе зарегистрировали дорожно-транспортное происшествие с участием лося. Животное погибло на месте.

Авария случилась в воскресенье, 5 ноября. Водитель легкового автомобиля сбил зверя на дороге Старое Шаткино - Старый Чирим.

В пресс-службе регионального минлесхоза сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что погибшее животное - взрослая самка. Виновник ДТП установлен. Ему предстоит выплатить ущерб, причиненный лесному фонду. Сумма составила 80 000 рублей.

«При движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напомнили водителям в министерстве.

Копытные все чаще выходят на дорогу и в черте Пензы. В связи с этим в городе решили установить дорожные знаки «Дикие животные» в местах их появления.