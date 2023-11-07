В Камешкирском районе 42-летняя женщина скончалась после ДТП

07.11.2023 | 12:05

В понедельник, 6 ноября, в Камешкирском районе случилось ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, авария произошла около 11:40.

На 20-м километре дороги Русский Камешкир - Бегуч 24-летний водитель Lada Largus сбил 42-летнюю женщину. С травмами ее доставили в больницу.

Впоследствии пострадавшая скончалась, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

С начала года, по данным на 7 ноября, в Пензенской области зарегистрировали 113 ДТП с участием пешеходов. В них погибли 29 человек, а 146 получили травмы разной степени тяжести.