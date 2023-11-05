В Пензе прекращены поиски 15-летнего подростка

Поиски 15-летнего жителя Пензы, пропавшего 4 ноября, завершились. О начале розыска объявили утром в воскресенье, 5-го числа.
Около 16:30 волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написали, что мальчик найден. Он жив.
Ранее сообщалось, что подросток ушел из дома в неизвестном направлении. Отмечалось, что он может находиться в любом районе областного центра. Информацию также собирали в Пензенском районе.
По словам волонтеров, мальчик нуждается в медицинской помощи.
Пензенцы поделились, что видели похожего подростка в лесу в микрорайоне ГПЗ-24, а также в баре на улице Кирова в компании девушек.
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