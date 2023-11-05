В Пензе пропал 15-летний мальчик в серой кофте

05.11.2023 | 11:59

В Пензе волонтеры и родственники начали поиски 15-летнего Александра Сергеевича Кузнецова. Мальчик ушел из дома в субботу, 4 ноября, в неизвестном направлении.

Информация о розыске появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» 5-го числа.

Рост пропавшего мальчика 165 сантиметров, телосложение нормальное. У Александра Кузнецова светло-русые волосы и серые глаза. В день исчезновения на нем были серая кофта на молнии, черные джинсы.

Волонтеры отметили, что подросток нуждается в медицинской помощи.

«На данный момент по поиску ведется информационная работа, если у вас есть сведения, которые могут посодействовать обнаружению подростка, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам участники отряда.