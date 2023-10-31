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Происшествия

Под Пензой из-за столкновения фур оказалась заблокирована трасса М-5

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Во вторник, 31 октября, под Пензой случилась авария с участием трех большегрузов.

На 618-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись три фуры, две из которых имеют логотип торговой сети «Магнит».

В результате поток транспорта в одну сторону полностью остановился.

«В связи с ДТП движение для всех видов транспортных средств временно приостановлено. Его можно осуществлять через Р-158, далее - через Пензу», - предупредили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в УГИБДД УМВД России по Пензенской области, люди в аварии не пострадали, но машины получили механические повреждения.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Позднее, в 17:06, в «Поволжуправтодоре» отчитались, что движение полностью восстановлено.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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