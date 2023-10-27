После застолья в общежитии пензенец попросил росгвардейцев о помощи

Вечером четверга, 26 октября, между двумя пожилыми пензенцами возник конфликт, в результате которого один участник получил травмы, а другой оказался в полиции.
В 21:00 на улице Калинина к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся в патруле, обратился 60-летний мужчина со ссадиной на лице.
Он рассказал, что в общежитии на улице Краснова выпивал с 63-летним соседом. Собутыльники поссорились, и старший ударил младшего кулаком в лицо.
Правоохранители вызвали пострадавшему скорую помощь. Его доставили в больницу и госпитализировали.
«Бойцы, прибыв по адресу, обнаружили нетрезвого гражданина, у которого были видны на руках следы драки, и задержали его на месте», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
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