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Происшествия

В Нижнем Ломове вандалы отломили ствол у пушки

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Пушка, установленная в сквере на улице Луначарского в Нижнем Ломове, больше не порадует глаз прохожих. Ей отломили ствол.

Сообщение о случившемся появилось в местной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Боль и отчаяние - неужели наше общество настолько деградировало, что люди готовы крушить даже бетонные конструкции. Думаете, это делают хулиганы, наркоманы или напрочь отбитые отбросы общества? Нет, это дело рук тех, кто ходит в приличной одежде и при встрече здоровается, возможно, это яркие и позитивные люди с хорошим настроением... Ну, захотелось сфотографироваться, стоя на стволе пушки, - не отказывай себе, ведь весь город построен для тебя. Захотелось мачту с флагом - бери... На**ать на мнение окружающих, на**ать на всех вокруг, жизнь одна, и не надо себе ни в чем отказывать! А потом как ни в чем не бывало идти по городу и мило улыбаться прохожим... Стыдно...» - написал автор.

По его словам, эту пушку купил и подарил городу местный предприниматель.

Нижнеломовцы в комментариях разделили негодование автора. «Грустно...», «Вот это у людей дури. Пустите ее в нужное русло», «Дикари», «Просто нет слов», «Не умеют по-человечески относиться ни к чему!» - поделились мнением горожане.

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Источник — фото vk.com/nlomovpro
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