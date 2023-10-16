В Городищенском районе сбили 46-летнего мужчину

16.10.2023 | 09:28

В воскресенье, 15 октября, в селе Канаевка Городищенского района Пензенской области мужчина оказался под колесами автомобиля.

ДТП случилось на улице Лесной около 19:00. Сигнал в службу спасения поступил в 19:11.

Пешехода, мужчину 1977 года рождения, сбил водитель Nissan.

«Пострадавший с различными травмами госпитализирован в больницу г. Пензы», - сообщили в МКУ Городищенского района «Служба спасения».

13 октября в 3:00 на 7-м километре дороги Городище - Шемышейка автомобиль «Лада-2114» врезался в ограждение и опрокинулся в кювет. 39-летний водитель скончался.