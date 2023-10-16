В Городищенском районе сбили 46-летнего мужчину

В воскресенье, 15 октября, в селе Канаевка Городищенского района Пензенской области мужчина оказался под колесами автомобиля.
ДТП случилось на улице Лесной около 19:00. Сигнал в службу спасения поступил в 19:11.
Пешехода, мужчину 1977 года рождения, сбил водитель Nissan.
«Пострадавший с различными травмами госпитализирован в больницу г. Пензы», - сообщили в МКУ Городищенского района «Служба спасения».
13 октября в 3:00 на 7-м километре дороги Городище - Шемышейка автомобиль «Лада-2114» врезался в ограждение и опрокинулся в кювет. 39-летний водитель скончался.
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