В Кузнецком районе сгорел гараж с «шестеркой» внутри

12.10.2023 | 18:01

В среду, 11 октября, в селе Татарский Канадей Кузнецкого района сгорел гараж. Сигнал о пожаре во дворе частного дома на улице Школьной поступил спасателям в 8:42.

В гараже огонь охватил потолочное перекрытие и обрешетку кровли. Внутри находился ВАЗ-2106, пламя уничтожило и его.

«К месту вызова были направлены силы и средства 6-й и 8-й пожарно-спасательных частей и добровольной пожарной команды Большетруевского сельсовета», - сообщили в администрации Кузнецкого района.

Никто из людей во время ЧП не пострадал.

«В настоящее время по факту пожара сотрудниками ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», - добавили в администрации.