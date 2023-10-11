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Происшествия

Пьяный пензенец избил мужчину на остановке за замечание

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На улице Каракозова 33-летний пьяный мужчина избил человека после просьбы отойти.

Это случилось около 16:00 вторника, 10 октября. Нетрезвый пензенец шел мимо остановки и заметил на ней 36-летнего горожанина, ожидавшего транспорт. Пристав к нему, он услышал замечание в свой адрес и разозлился. Несколько раз мужчина ударил стоявшего кулаками по голове, причинив серьезные травмы.

Очевидцы позвонили по телефону 02.

На место приехали одновременно полицейские и росгвардейцы. Первые бросились на помощь к раненому, вторые - за хулиганом, пытавшимся скрыться. Агрессивного пензенца задержали по горячим следам.

«Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ранее на Привокзальной площади 27-летний горожанин сделал замечание незнакомцам и тоже получил по голове. Тогда нападавших было двое.

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Источник — фото пресс-службы регионального управления Росгвардии
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