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Происшествия

Пензенца избили на остановке за замечание хулиганам

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27-летнего пензенца избили на Привокзальной площади за замечание, сделанное незнакомцам.

Это случилось в 21:47 в субботу, 22 июля, на остановке общественного транспорта.

Двое молодых мужчин с явными признаками алкогольного опьянения приставали к прохожим. Горожанин указал им на то, что такое поведение недопустимо, и хулиганы переключились на него. Они несколько раз ударили пензенца в область головы, а затем скрылись.

На место вызвали Росгвардию. Получив приметы агрессоров, наряд вневедомственной охраны смог задержать их по горячим следам.

Злоумышленниками оказались мужчины 28 и 29 лет. Их передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

«Пострадавшему медицинская помощь не понадобилась», - уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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