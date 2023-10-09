В Городищенском районе сгорели два дома

09.10.2023 | 10:00

В Городищенском районе сгорели два деревянных садовых дома. ЧП случилось в воскресенье, 8 октября, в селе Кардаво.

Сообщение о пожаре на улице Ветеранов поступило в 16:25. В ликвидации пламени задействовали 9 спасателей и 4 спецмашины.

Огонь уничтожил 2 дома площадью 49 и 35 кв. м, а также хозяйственную постройку в 35 кв. м.

«Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

8 октября случился пожар и в садовом некоммерческом товариществе «Победа» в Пензе. На 1-й Дачной улице вспыхнул деревянный дом общей площадью 120 кв. метров, огонь задел соседнее строение. В ЧП никто не пострадал.