В Пензенском районе патруль ДПС наехал на лося

08.10.2023 | 20:56

В Пензенском районе на трассе Нижний Новгород – Саратов в аварию попал водитель автомобиля ДПС.

О ДТП поздним вечером в субботу, 7 октября, сообщили участники чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber. По их словам, водитель сбил лося около поворота на Богословку.

Происшествие сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, около 21:10 7 октября на 412-м километре трассы 39-летний водитель патрульного автомобиля Skoda Octavia наехал на лося, который перебегал дорогу справа налево по ходу движения машины.

В результате автомобиль получил механические повреждения. Животное выжило и скрылось в лесу.

«По данному факту ведется административное расследование», - добавили в УГИБДД.