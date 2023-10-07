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Происшествия

В Пензе бармен пострадал за слова, сказанные клиенту

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В Пензе 21-летний посетитель бара на улице Кирова оскорбил персонал заведения. Все закончилось дракой.

Инцидент произошел ранним утром 6 октября. Сигнал в дежурный отдел Росгвардии поступил в 3:35.

Как выяснили правоохранители, гость отдыхал в баре, распивая спиртное. Через какое-то время молодой человек почувствовал себя задетым и начал ругаться с персоналом.

«На требования прекратить выяснение отношений мужчина грубо отреагировал и ударил бармена кулаком по лицу», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

После этого сотрудники заведения нажали тревожную кнопку.

Хулигана задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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