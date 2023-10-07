В Пензе бармен пострадал за слова, сказанные клиенту

В Пензе 21-летний посетитель бара на улице Кирова оскорбил персонал заведения. Все закончилось дракой.
Инцидент произошел ранним утром 6 октября. Сигнал в дежурный отдел Росгвардии поступил в 3:35.
Как выяснили правоохранители, гость отдыхал в баре, распивая спиртное. Через какое-то время молодой человек почувствовал себя задетым и начал ругаться с персоналом.
«На требования прекратить выяснение отношений мужчина грубо отреагировал и ударил бармена кулаком по лицу», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
После этого сотрудники заведения нажали тревожную кнопку.
Хулигана задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀