В Пензе бармен пострадал за слова, сказанные клиенту

07.10.2023 | 13:18

В Пензе 21-летний посетитель бара на улице Кирова оскорбил персонал заведения. Все закончилось дракой.

Инцидент произошел ранним утром 6 октября. Сигнал в дежурный отдел Росгвардии поступил в 3:35.

Как выяснили правоохранители, гость отдыхал в баре, распивая спиртное. Через какое-то время молодой человек почувствовал себя задетым и начал ругаться с персоналом.

«На требования прекратить выяснение отношений мужчина грубо отреагировал и ударил бармена кулаком по лицу», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

После этого сотрудники заведения нажали тревожную кнопку.

Хулигана задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.