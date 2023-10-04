Сетевое издание|18+|Среда|4 окт 2023|11:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Терновке ВАЗ-2112 угодил под бетономешалку

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 3 октября, в Терновке случилось ДТП с участием ВАЗ-2112 и бетономешалки. Видео момента аварии появилось в Сети в среду, 4-го числа.

На кадрах два ряда машин едут по Перспективной со стороны новой развязки в направлении улицы Центральной.

По первой полосе движется бетономешалка, водитель «двенадцатой» внезапно принимает решение перестроиться со второй, не включив поворотник. Грузовая машина, заметив опасный маневр, начинает тормозить, но все же бьет легковой автомобиль в правую переднюю дверь.

«День добрый, но не для всех. Сегодня стал свидетелем такой ситуации. Будьте аккуратней и смотрите по зеркалам», - отметил автор ролика.

Пензенцы в Сети осудили поступок владельца ВАЗа.

«Постоять 3 сек... Не-е-е... При перестроении поворотник включить... Не-е-е... В зеркала посмотреть... Не-е-е... Подставить бочину под КамАЗ... О да-а-а!» «Хорошо, что водила миксера вовремя среагировал», - написали они.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — Видео Сергея Шляпникова, vk.com/penza
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте