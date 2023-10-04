В Терновке ВАЗ-2112 угодил под бетономешалку

04.10.2023 | 10:34

Во вторник, 3 октября, в Терновке случилось ДТП с участием ВАЗ-2112 и бетономешалки. Видео момента аварии появилось в Сети в среду, 4-го числа.

На кадрах два ряда машин едут по Перспективной со стороны новой развязки в направлении улицы Центральной.

По первой полосе движется бетономешалка, водитель «двенадцатой» внезапно принимает решение перестроиться со второй, не включив поворотник. Грузовая машина, заметив опасный маневр, начинает тормозить, но все же бьет легковой автомобиль в правую переднюю дверь.

«День добрый, но не для всех. Сегодня стал свидетелем такой ситуации. Будьте аккуратней и смотрите по зеркалам», - отметил автор ролика.

Пензенцы в Сети осудили поступок владельца ВАЗа.

«Постоять 3 сек... Не-е-е... При перестроении поворотник включить... Не-е-е... В зеркала посмотреть... Не-е-е... Подставить бочину под КамАЗ... О да-а-а!» «Хорошо, что водила миксера вовремя среагировал», - написали они.