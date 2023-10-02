В Пензе пьяный дебош в баре закончился вызовом Росгвардии

02.10.2023 | 13:26

В Пензе задержали 37-летнего мужчину, разбившего плазму в баре на улице Революционной.

Это случилось в ночь на понедельник, 2 октября. Пензенец отдыхал в баре. Изрядно выпив, он начал вести себя агрессивно, размахивать руками, и в итоге разбил плазменную панель.

Причиненный ущерб составил более 20 000 рублей, но мужчина отказался его возмещать.

Работники развлекательного заведения нажали тревожную кнопку. В 3:16 на место приехали росгвардейцы и задержали дебошира.

«Для разбирательства и возмещения причиненного ущерба мужчину передали сотрудникам органов внутренних дел», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ранее в Пензе сотрудникам сауны на улице Суворова пришлось вызывать полицию из-за буйного посетителя. Он устроил пьяный дебош, не желая уходить.