Пензенец устроил в сауне дебош, не желая уходить

В Пензе сотрудникам сауны на улице Суворова пришлось вызывать полицию из-за буйного посетителя. Он устроил пьяный дебош, не желая уходить.
Это случилось в 5:04 понедельника, 25 сентября. 32-летний мужчина отдыхал и пил в сауне, пока оплаченное время не истекло.
«Администратор попросила покинуть помещение. Гражданин отреагировал агрессивно, стал оскорблять работника заведения, ругаться грубой нецензурной бранью», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Пензенца пытались успокоить, но положительного результата это не дало. Со злости он вышиб стекло из деревянной входной двери и отказался возмещать ущерб.
Утихомирить дебошира смогли сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов. Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Это не первый случай, когда пензенцы ломают двери заведений, не желая покидать их. Ранее 35-летний мужчина подобным образом наказал бар, который решил закрыться.
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